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Через обстріли Миколаївщини загинула дитина, шестеро людей поранені

Наталя Дуляба

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Під час ранкових обстрілів Миколаївщини 3 вересня загинула 8-річна дитина, ще шестеро людей дістали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у своєму Telegram.

Так, російські окупанти обстріляли селище Березнегувате. Четверо місцевих мешканців, в тому числі двоє дітей, отримали осколкові поранення. Загинула 8-річна дитина.

Також внаслідок ворожого удару по Миколаєву поранено двох людей.

На місцях «прильотів» працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як додала Ганна Замазєєва, зараз у лікарнях перебувають 577 мешканців Миколаївської області, які постраждали через обстріли російської армії.

У ніч на 3 вересня окупанти гатили по Миколаївському та Баштанському районах Миколаївської області, по місті Вознесенськ. Крім артилерії, ворог застосовував й бомбардувальну авіацію.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі.

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