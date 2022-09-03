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Біля Херсона горить склад із боєприпасами окупантів

Наталя Дуляба

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У районі міста Олешки, що біля Херсона, детонує склад із боєприпасами росіян. Про це 3 вересня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram.

За даними Руху опору «Південь», у районі Олешок горить склад окупантів. Попередньо відомо про знищену техніку, однак її кількість ще встановлюється. Також чутно, як детонують боєприпаси.

Водночас міський голова Олешок Євген Рищук додав, що боєкомплект рашистів почав детонувати орієнтовно із 12:30 год. Він знаходився між Олешками і селом Раденськ.

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