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За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та 12 танків

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже щонайменше  48 700 військових, 2009 танків та 1 126 артилерійських систем Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 2 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 48 700 (+350) осіб,

танків ‒ 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 366 21) од,

артилерійських систем – 1 126 (+11) од,

РСЗВ ‒ 289 (+2) од,

засоби ППО ‒ 153 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 205 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 247 (+8) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 853 (+2),

Крилаті ракети – 198 (+2);

Спеціальна техніка ‒ 104 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Кухарівському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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