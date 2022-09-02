За добу ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та 12 танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже щонайменше 48 700 військових, 2009 танків та 1 126 артилерійських систем Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 2 вересня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 48 700 (+350) осіб,
танків ‒ 2009 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 366 21) од,
артилерійських систем – 1 126 (+11) од,
РСЗВ ‒ 289 (+2) од,
засоби ППО ‒ 153 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 247 (+8) од,
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 853 (+2),
Крилаті ракети – 198 (+2);
Спеціальна техніка ‒ 104 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Кухарівському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський