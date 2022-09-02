В окупованому Херсоні вдарили по гуртожитку школи поліції. Там могли бути кадирівці

У ніч на 2 вересня в окупованому Херсоні сталась «бавовна» у гуртожитку школи поліції. За неофіційними даними, там могли дислокуватись кадирівці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Як видно на фото, верхні поверхи гуртожитку вщент зруйновані, що може свідчити про ракетний удар. Втім у СтратКомі наразі кажуть, що це «хтось неакуратно покурив».

Про цей випадок активно писали й самі херсонці у соцмережах. Цей гуртожиток школи поліції розташований на вул. Кольцова. Як стверджують місцеві, сюди раніше заселили кадирівців.

Про те, що ця будівля була казармою російських окупантів, повідомляє й український блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела серед мешканців Херсона.

ЗСУ завдали удару по казармі російських загарбників у тимчасово окупованому Херсоні. Окупанти перебували у гуртожитку університету Нацполіції. Місцеві мені це підтверджують: «Їх там багато повинно було бути, і ФСБ і вояки, їх туди місяць назад приблизно автобусами завозили». pic.twitter.com/QDom88h0Mg — Serhii Sternenko (@sternenko) September 2, 2022

Офіційних даних, які би підтверджували втрати ворога після цього удару, наразі нема.

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