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В окупованому Херсоні вдарили по гуртожитку школи поліції. Там могли бути кадирівці

Наталя Дуляба

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У ніч на 2 вересня в окупованому Херсоні сталась «бавовна» у гуртожитку школи поліції. За неофіційними даними, там могли дислокуватись кадирівці. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Як видно на фото, верхні поверхи гуртожитку вщент зруйновані, що може свідчити про ракетний удар. Втім у СтратКомі наразі кажуть, що це «хтось неакуратно покурив».

Про цей випадок активно писали й самі херсонці у соцмережах. Цей гуртожиток школи поліції розташований на вул. Кольцова. Як стверджують місцеві, сюди раніше заселили кадирівців.

Про те, що ця будівля була казармою російських окупантів, повідомляє й український блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела серед мешканців Херсона.

Офіційних даних, які би підтверджували втрати ворога після цього удару, наразі нема.

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