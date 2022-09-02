Угорцям байдуже, що росія знищує Україну. Їм потрібен російські газ та туристи

Переважна більшість угорців не підтримують санкції ЄС щодо Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї України державами-членами ЄС. Такими є дані дослідження аналітичного центру Századvég, повідомляє Європейська правда з посиланням на Hungary Today.

«З’ясувалося, що вже запроваджені санкції не виправдали очікувань і натомість занурили країни-члени ЄС у кризу, оскільки спроби відмовитися від російських джерел енергії призвели до надзвичайної невизначеності та зростання цін на нафту, електроенергію та газ», – стверджує Századvég.

Опитування, проведене на вибірці з 1000 осіб, показує, що 81% проти того, щоб ЄС і його держави-члени надсилали зброю в Україну, і такий самий рівень спротиву забороні в’їзду російських туристів. Лише 16% і 17% респондентів згодні з цими двома пропозиціями.

«Переважна більшість угорців хочуть бачити мир у сусідніх зі своєю країнах, однак, на їхню думку, озброєння України має протилежний ефект, і фактично це сприяє продовженню війни, що призводить до подальших людських жертв і послаблення економіки Європи через генерацію військової інфляції», – йдеться у дослідженні.

Крім того, угорців не турбує, що рашисти вбивають українців за етнічною ознакоою, їх більше турбує відсутність російських туристів, що негативно вплине на доходи від європейського туризму і, відповідно, на економічні показники континенту, стверджує дослідження.

Більшість респондентів (78%) не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу, навчання українських військових Євросоюзом (77%), заборону на імпорт російського газу та остаточний відхід від російського газу (75%), або заборону імпорту російського палива та сировини для АЕС (74%).

Угорці так само виступають проти заборони імпорту російського вугілля (71%), товарів і послуг з Росії в Європу (70%), російських цивільних літаків в Європі (68%) і заборони на продаж європейських товарів і послуги Росії (67%).

Результати опитування свідчать, що лише один із заходів покарання користується підтримкою більшості: 57% респондентів згодні з замороженням активів російських мільярдерів і олігархів, а 37% з цим не згодні.

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