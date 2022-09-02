Мустафа Найєм: «В Укртрансбезпеці 6 років торгували дозволами на міжнародні вантажні перевезеня»

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм про викриття корупційної схеми з дозволами на вантажні перевезення в Укртансбезпеці, яка щороку відмивала 1,5 мільйона доларів:

«Нарешті. Закриваємо епоху корупційних схем з дозволами на міжнародні вантажні перевезення.

Минулого року ми обіцяли відправити у минуле зловживання з дозволами. Коли дозволів вистачало тільки «своїм», а наприкінці кожного року дефіцитні бланки продавались по 700 (!) доларів замість 80 грн. Війна трохи пригальмувала боротьбу проти цих схем. На початку літа ми підписали «транспортний безвіз», і ось тепер ставимо останні крапки у цих оборудках.

Ми щиро вдячні за багатомісячну співпрацю зі Служба безпеки України.

Сьогодні в результаті спільних дій Міністерство інфраструктури України, СБУ, Нацполу та Укртрансбезпека було викрито та задокументовано протиправну діяльність посадових осіб, які ще 2016 року організували схему створення штучного дефіциту дозволів для здійснення міжнародних вантажних перевезень та видачі їх за підробленими документами.

У рамках розслідування кримінального провадження були проведені обшуки у пункті видачі у Борисполі та у помешканнях діючих та колишніх працівників Укртрансбезпеки.

За даними слідчих, організація схеми зловживань забезпечувала колишнім працівникам Укртрансбезпеки тіньовий дохід у розмірі понад 1,5 мільйони (!) доларів США щорічно.

Цю роботу ми почали ще минулого року. Більшість працівників пункту видачі дозволів «Бориспіль», які підозрюються у організації схеми створення штучного дефіциту «дозволів» були усунені від виконання обовʼязків у листопаді 2021 року. Керівник пункту видачі дозволів був звільнений у червні 2022 року.

Просто щоб нагадати усім, з чого все починалось.

До початку 2022 року сфера видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення була однією з найбільш корумпованих сфер діяльності Укртрансбезпеки. Після зміни керівництва Мініінфраструктури та ДСБТ більшість старих керівники територіальних органів та працівники пунктів видачі дозволів були відсторонені від роботи та виведені зі штату.

Починаючи з 1 січня 2022 року весь процес надання адміністративних послуг, у тому числі видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення відбувається у системі «ШЛЯХ» лише в електронній формі. На бланки дозволів на усі наявні напрямки наноситься відповідний штрих-код (QR-кодування). Дії усіх посадовців в системі фіксуються і авторизовані за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Укртрансбезпекою також був впроваджений інтерфейс «Дашборд», який вперше за історію служби відкрив всю інформацію про обіг дозволів на міжнародні вантажні перевезення із вказанням загальної кількості залишків дозволів по кожній країні та у кожному пункті видачі.

А 29 червня команда Міністерства інфраструктури підписала Угоду з країнами Європейського Союзу про скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Таким чином було ліквідовано основне підґрунтя для зловживань. Також було підписано протоколи про скасування дозволів з Туреччиною, Молдовою та Республікою Північна Македонія».

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