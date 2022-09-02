76% росіян досі підтримують знищення українців в Україні

Станом на кінець серпня 2022 року 76% росіян підтримують дії російської армії, яка розв’язала криваву війну в Україні, вбиває цивільне населення та окупувала територію. Такі результати опитування Левада-центру 25-31 серпня, які оприлюднила Українська правда.

«Рівень підтримки дій ЗС рф в Україні за літні місяці не змінився: 46% «безперечно підтримують» дії російських збройних сил і ще 30% «швидше підтримують». Не підтримують – разом 17% респондентів», – йдеться у повідомленні.

За результатами опитування найбільша підтримка дій армії РФ в Україні спостерігається серед старшої вікової групи – 85%.

У питанні про те, чи потрібно продовжувати військові дії чи переходити до переговорів, російське суспільство розділилося майже порівну: близько половини росіян (48%) вважають, що необхідно продовжувати військові дії, трохи менше (44%) – що слід розпочати мирні переговори.

Лише третина респондентів вважають, що вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні: 10% вважають, що «безумовно несуть», 23% – якоюсь мірою несуть.

Не вони винні у звірствах російських військових в Україні переконані 60% опитаних росіян.

Опитування Левада-центру проводилося 25-31 серпня 2022 року серед 1612 росіян віком від 18 років.

Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв’ю.

Статистична похибка під час вибірки 1600 осіб не перевищує 3-5%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.