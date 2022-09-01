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В Уряді прогнозують долар по 50 грн у 2023 році

Андрій Котенський

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В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 грн, а індекс споживчих цін складе 30,6%. Такі показники закладені у макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела Економічної правди у Кабінеті міністрів.

Так, відповідно до макропрогнозу, на початку 2023 року курс долара буде складати 42 грн, а наприкінці року гривня девальвує до 50 грн за долар.

За розрахунками Мінекономіки, ВВП України наступного року має зрости на 4,6%. При цьому, за підсумками 2022 року воно скоротиться на 33,2%.

В уряді також очікують, що ціни наступного року продовжуватимуть стрімко зростати. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року має скласти 30,6% (станом червень вона складала 22,2%). Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18508 грн.

Зазначимо, що на базі підготовленого Мінекономіки макропрогнозу Міністерство фінансів має скласти бюджет на наступний рік. Відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня.

Як правило, макропрогнози уряду збуваються досить рідко. Макропрогноз потрібен виключно для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті.

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