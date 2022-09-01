В Україні жертвами росіян стали понад 1100 дітей

Станом на ранок четверга, 1 вересня, російські військові вбили 380 дітей в Україні, ще щонайменше 736 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 388, Харківській – 203, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

У середу, 31 серпня, в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

У вівторок, 30 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу ворогом Харкова отримала поранення 6-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 328 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.

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