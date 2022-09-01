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У Львові стартує виставка-продаж картин мистецьких творів

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 2 вересня, у Львові розпочне діяти благодійна виставка-продаж мистецьких творів на підтримку ЗСУ. Про це повідомили організатори – волонтерський проєкт «Для бійців від митців».

Відкриття експозиції відбудеться о 18 год. у ТЦ Victoria Gardens та триватиме два тижні.

Кількість місць для експонування/формат стендів/можливості для усієї колекції обмежені, тому буде представлена лиш частина з 160 робіт, які вдалось зібрати.

Решту творів будуть доступні в оновленому онлайн-каталозі тут: mystetstvo

Також кожен охочий може підтримати коштами волонтерський проект «Для бійців від митців» тут: monobank.ua

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