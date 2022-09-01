На Запоріжжі учнів навчають за російською програмою

У школах тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі дітей навчають за російськими методичками. Для цього туди привезли вчителів з РФ. Про це пише Ukraine NOW.

Так, до Мелітополя окупанти привезли близько пів тисячі російських вчителів для організації «навчально процесу». Їм обіцяють житло та високу зарплату. Українські ж освітяни відмовляються працювати в навчальних закладах під керівництвом росіян.

«Сьогодні школи вони назвали режимним об’єктом. Батьків майже не пропускають, у дітей забирають всі гаджети, телефони, віддають наприкінці занять. Це свідчить про те, що дітей хочуть використовувати як живий щит, а точно не давати їм навчання», – розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Також мер міста додав, що місцеві мешканці більше довіряють українській системі навчання. За його даними, до перших класів зареєструвалися близько 900 дітей. Ще 1 400 учнів продовжать навчання в мелітопольських школах за українською програмою. Окрім того, 80% випускників обрали українські або європейські вищі навчальні заклади.

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