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На Львівщині розшукують неповнолітню дівчинку

Анастасія Диняк

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У Бориславі на Львівщині розшукують 15-річну Наталію Буцик. Дитина зникла у вівторок, 30 серпня. Про це повідомили у Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації.

Так, 15-річна Наталія у вівторок, 30 серпня, вийшла з дому та нарізі її місцезнаходження невідомо.

Дівчина 165 см зросту, худорлява, має темне волосся та карі очі. Була одягнена в майку чорного кольору, сині джинси та кросівки синього кольору.

Будь-яку інформацію просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Чат пошуку у вайбері за посиланням.

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