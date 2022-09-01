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ЄС відкриває хаб для евакуації українських пацієнтів у польському Ряшеві

Андрій Котенський

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У польському Ряшеві починає роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи. Про це оголосили на щоденному брифінгу Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.

«Сьогодні ми офіційно відкриваємо хаб для евакуації українських пацієнтів у польському Ряшеві», – повідомив речник Балаш Ужварі.

Проєкт фінансується коштами Механізму цивільного захисту ЄС і є частиною ширшої програми медичної евакуації яку ЄС запустив раніше цього року.

«Хаб буде безпечним простором для пацієнтів, які прибувають з України, перед тим, як їх перевезуть до іншої європейської країни для подальшого лікування», – пояснив речник.

У цьому центрі пацієнтам цілодобово забезпечуватимуть догляд і необхідну допомогу, за потреби – діагностику, вакцинацію та психологічну підтримку.

Участь у проєкті бере також Норвегія, яка не є членом ЄС – країна у рамках цієї схеми забезпечуватиме щотижневі два евакуаційні рейси з Ряшева до тих країн, куди людей везуть на лікування.

Речник зазначив, що з 11 березня на лікування до ЄС евакуювали понад 1100 українських пацієнтів, їх прийняли у 18 країнах – Німеччині, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембурзі, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландах, Австрії, Норвегії, Литві, Фінляндії, Польщі та Чехії.

Нагадаємо, з середини липня до Польщі почали спецпотягом відправляти на лікування поранених українських військових.

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