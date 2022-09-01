ОСТАННІ НОВИНИ

Дударик кличе на свої традиційну літургію для підтримки військових

Андрій Котенський

|

У неділю, 4 вересня, об 11:00 в храмі Святого Лазаря відбудеться традиційна літургія, яку співатиме «Дударик», о 12:20 – концерт школи і капели та «благодійна» кава.

Під час усіх заходів збиратимуть кошти на чергове авто для ЗСУ, повідомили організатори заходу.

«Надзвичайною є готовність до благодійної праці цілої спільноти «Дударика», винятковим є неперервне служіння. Нехай збірки не космічні, зате постійні, і це є свідченням, що мета буде досягнута. І наша спільна, велика перемога – це і є сукупність локальних перемог на усіх фронтах», – зазначили хористи.

Дударики дякують усім благодійникам, які вже долучились до заходів на підтримку прихистку святого Лазаря та нашого Воїнства.

За шість місяців війни вдалось інвестувати у перемогу понад 1,3 млн. гривень.

Хорова капела також запрошує долучитися до збірки коштів на черговий (4-ий) автомобіль для побратимів в ЗСУ.

Його вартість становить 3500 фунтів, або 153 тис. грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал