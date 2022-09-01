Дударик кличе на свої традиційну літургію для підтримки військових

У неділю, 4 вересня, об 11:00 в храмі Святого Лазаря відбудеться традиційна літургія, яку співатиме «Дударик», о 12:20 – концерт школи і капели та «благодійна» кава.

Під час усіх заходів збиратимуть кошти на чергове авто для ЗСУ, повідомили організатори заходу.

«Надзвичайною є готовність до благодійної праці цілої спільноти «Дударика», винятковим є неперервне служіння. Нехай збірки не космічні, зате постійні, і це є свідченням, що мета буде досягнута. І наша спільна, велика перемога – це і є сукупність локальних перемог на усіх фронтах», – зазначили хористи.

Дударики дякують усім благодійникам, які вже долучились до заходів на підтримку прихистку святого Лазаря та нашого Воїнства.

За шість місяців війни вдалось інвестувати у перемогу понад 1,3 млн. гривень.

Хорова капела також запрошує долучитися до збірки коштів на черговий (4-ий) автомобіль для побратимів в ЗСУ.

Його вартість становить 3500 фунтів, або 153 тис. грн.

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