В Україні зібрали базу майже 150 тисяч російських військових-злочинців

За пів року війни громадські активісти та журналісти-розслідувачі зібрали в реєстрі російських воєнних злочинців 148 631 профіль військових рф. Майже 30 тисяч рашистів повністю ідентифіковані.

«Російські воєнні злочинці», – це онлайн-реєстр, що містить персональні дані військових російської армії, полонених та вбитих росіян під час війни в Україні.

За словами голови правління «Антикорупційного штабу» Сергія Миткалика, вдалося зібрати найбільшу базу російських воєнних злочинців, з усіх подібних сервісів в Україні.

«Наше завдання, щоб кожен російський злочинець, який віддавав наказ, вбивав українських громадян або руйнував нашу інфраструктуру, був покараний. Ми зібрали найповнішу базу профайлів – майже 150 тисяч. Це найбільша база, з усіх подібних сервісів в Україні», – сказав він.

Інформацію для ідентифікації російських солдат використовують із відкритих джерел. Це списки, оприлюднені Центром оборонних стратегій та ГУР МОУ, база даних «Ищи Своих», соцмережі та розслідування журналістів.

«Ми як журналісти-розслідувачі взяли за основний напрямок роботи довести, хто конкретно був і що конкретно робив у якому конкретно населеному пункті. Ми розуміємо, що іноді це виглядає, як вичерпати ложкою океан, але це наша робота – шукати і доводити участь кожного», – розповіла керівниця агенції журналістських розслідувань «Слідство. Інфо» Анна Бабінець.

Мета проєкту – допомогти зібрати докази злочинів конкретних осіб під час воєнних дій для подальшого використання в українських та міжнародних судах.

«Коли у квітні Генпрокуратура оголосила перші 10 підозр російським військовим, 7 із цих росіян були ідентифіковані нашими журналістами», – додала Бабінець.

Своєю чергою керівник департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Мовчан зазначив, що кількість відкритих проваджень по воєнних злочинах не співмірна із кількістю прокурорів, яким доведеться вести ці розслідування.

«Прокуратура дає інформацію, що вони вже зафіксували 25 тис. воєнних злочинів. На ту кількість прокурорів, яка зараз є, а це близько 10 тис. по всій Україні, це досить великий показник. При тому, що є ще і загальна злочинність. Я маю надію, що ми зможемо об’єднати зусилля журналістів, документаторів, громадських організацій та прокуратури для того, щоб наші дані слугували доказовою базою», – сказав він.

УГСПЛ вже зафіксувала 17 тис. воєнних злочинів, відповідно до Римського статуту. Сергій Мовчан додав, що ст. 438 ККУ «порушення законів та звичаїв війни» не дає повного розуміння контексту, про які саме злочини йдеться, і це прогалина законодавства.

Проєкт реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідна антикорупційна програма в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Фото: Груз 200

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