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Українські військові не дозволили захопити Донеччину до кінця літа, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові не дозволили реалізувати політичний план путіна – захопити Донеччину до кінця літа. Завдяки мужності й героїзму наших захисників там досі майорить прапор України. Про це сказав глава держави у своєму відеозверненні 30 серпня.

«російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої попри все. Попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та «зеків». Я дякую кожному й кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції і хто влучно «мінусує» окупантів, їхню техніку, логістику, боєприпаси», – підкреслив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз активні бойові дії відбуваються майже по всій лінії фронту: і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Українські військові, спецслужби та розвідка роблять усе, аби кожен російський окупант відповів за той терор, який рф принесла на нашу землю.

«По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем,  значить, під Севастополем. Під Луганськом, значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо», – наголосив президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував воїнам, які проявляють максимальну стійкість і героїзм, боронячи Авдіївський і Бахмутський напрямки. Тут воюють бійці 56, 110, 53 і 93 бригад.

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