До України планує повернутися 91% біженців

91% українських біженців планує повернутися до України, 35% – лише після закінчення війни. Про це пише Ukraine NOW.
Так, соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування серед українських біженців, які втікли з України до інших країн. За даними опитування, 91% українців планує повернутися додому.
З них:
- 36% повернуться, коли переконаються у безпеці;
- 35% – одразу після закінчення війни;
- 13% – через рік або кілька років після закінчення воєнних дій;
- 7% – після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк