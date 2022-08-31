До України планує повернутися 91% біженців

91% українських біженців планує повернутися до України, 35% – лише після закінчення війни. Про це пише Ukraine NOW.

Так, соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування серед українських біженців, які втікли з України до інших країн. За даними опитування, 91% українців планує повернутися додому.

З них:

36% повернуться, коли переконаються у безпеці;

35% – одразу після закінчення війни;

13% – через рік або кілька років після закінчення воєнних дій;

7% – після того, як відновить роботу підприємство, на якому вони працювали або будуть впевнені, що знайдуть іншу роботу.

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