Втрати росії: дві системи ППО, вертоліт та ще 450 військових

Протягом понеділка, 29 серпня, ЗСУ ліквідували ще 450 російських окупантів, знищили дві ворожі системи протиповітряної оборони, вертоліт, 25 бойових броньованих машин і 29 авто. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 30 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 47 550 осіб ліквідовано (+450);

танків ‒ 1954 одиниці (+7);

бойових броньованих машин ‒ 4294 одиниці (+25);

артилерійських систем – 1079 одиниць (+19);

РСЗВ – 282 одиниці (+3);

засоби ППО – 151 одиниця (+2);

літаків – 234 одиниці (+0);

гелікоптерів – 204 одиниці (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 одиниць (+3);

крилаті ракети – 196 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 одиниць (+29);

спеціальна техніка – 103 одиниці (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому і Курахівському напрямках. Остаточні дані встановлюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.