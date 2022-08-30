Втрати росії: дві системи ППО, вертоліт та ще 450 військових

Протягом понеділка, 29 серпня, ЗСУ ліквідували ще 450 російських окупантів, знищили дві ворожі системи протиповітряної оборони, вертоліт, 25 бойових броньованих машин і 29 авто. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 30 серпня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 47 550 осіб ліквідовано (+450);
- танків ‒ 1954 одиниці (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 4294 одиниці (+25);
- артилерійських систем – 1079 одиниць (+19);
- РСЗВ – 282 одиниці (+3);
- засоби ППО – 151 одиниця (+2);
- літаків – 234 одиниці (+0);
- гелікоптерів – 204 одиниці (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 одиниць (+3);
- крилаті ракети – 196 одиниць (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 одиниць (+29);
- спеціальна техніка – 103 одиниці (+2).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому і Курахівському напрямках. Остаточні дані встановлюються.
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Наталя Дуляба