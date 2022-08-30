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Втрати росії: дві системи ППО, вертоліт та ще 450 військових

Наталя Дуляба

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Протягом понеділка, 29 серпня, ЗСУ ліквідували ще 450 російських окупантів, знищили дві ворожі системи протиповітряної оборони, вертоліт, 25 бойових броньованих машин і 29 авто. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 30 серпня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 47 550 осіб ліквідовано (+450);
  • танків ‒ 1954 одиниці (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 4294 одиниці (+25);
  • артилерійських систем – 1079 одиниць (+19);
  • РСЗВ – 282 одиниці (+3);
  • засоби ППО – 151 одиниця (+2);
  • літаків – 234 одиниці (+0);
  • гелікоптерів – 204 одиниці (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 одиниць (+3);
  • крилаті ракети – 196 одиниць (+0);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3217 одиниць (+29);
  • спеціальна техніка – 103 одиниці (+2).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Донецькому і Курахівському напрямках. Остаточні дані встановлюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими. 

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