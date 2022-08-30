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Володимир Зеленський: «Ви всі розумієте, що відбувається. Україна повертає своє»

Анастасія Диняк

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Президент України Володимир Зеленський про контрнаступ українських військових та подальші плани України на війні:

«Ця війна почалася з окупації Росією нашого Криму, з намагання захопити Донбас, має закінчитися саме там: у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу та виходом наших військових на державний кордон України. Ми завжди пам’ятали про цю нашу мету.

Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боримося і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає своє.

Хтось хоче знати, які у нас плани. Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні.

Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають.

Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій.

Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні.

І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів».

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