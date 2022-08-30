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У Львові відкрили новий візовий центр Польщі

Андрій Котенський

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У Львові запрацював новий пункт прийому анкет на візи до Польщі. Про це повідомляє Львівська обласна військова держадміністрація.

На початковому етапі візовий центр прийматиме тільки заяви на видання польської національної візи. Через це з 29 серпня документи на неї перестали приймати безпосередньо в Генконсульстві Польщі у Львові. Виняток стосується тільки членів родин громадян країн ЄС, а також власників Карти поляка та найближчих членів їхніх родин.

Щоб подати документи на польську візу, потрібно спочатку зареєструватися в системі e-konsulat за посиланням: e-konsulat.

Особи, які отримають повідомлення на електронну пошту з призначеним терміном, подаватимуть заяву у візовому центрі.

Візовий центр прийматиме документи на вироблення польської візи з усієї України і навіть з території Польщі (можна вислати документи за допомогою кур’єрської служби «Міст Експрес»).

Новий візовий центр знаходиться за адресою: Львів, вул. Гетьмана Мазепи 1Б, 3 поверх – офіс 34, 79068.

Години роботи: з понеділка до п’ятниці – з 8.30 до 16.30 год.

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