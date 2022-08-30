Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини

Під обстріли російських окупантів потрапили Криворізький, Дніпровський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Є постраждалі серед цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, у вівторок, 30 серпня, окупанти з «Градів» та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Унаслідок цього без енергопостачання залишилися близько пів тисячі будинків.

У селі Кам’янське Червоногригорівської громади росіяни поранили 50-річну місцеву мешканку. Окрім того, у громаді знищено один будинок, ще близько десяти – пошкоджено.

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Наразі наслідки з’яовуються.

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