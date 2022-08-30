Росіяни атакували Харків: є загиблі

Російські військові з артилерії обстріляли центральну частину Харкова. Є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Так, у вівторок, 30 серпня, ворог здійснив артилерійський обстріл центру Харкова. Попередньо, у місті зафіксували вісім «прильотів».

За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей, семеро – отримали поранення.

Росіяни влучили в п’ятиповерхівку, дитячий садочок та «місце відпочинку». В одному з житлових будинків спалахнула пожежа. За словами рятувальників, є постраждалі.

«Прилетіло ще в одне місце відпочинку – вибиті вікна в будинках навколо», – додав Терехов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.