Окупанти нарікають, що ЗСУ взяли їх у кільце на Харківщині

Окупант із армії рф, який зараз перебуває на Харківщині, скаржиться на те, що, опинившись в оточенні ЗСУ, залишились практично без продовольства. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила й опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Телефоном загарбник розказує, що українські військові взяли в кільце його підрозділ у Харківській області. Через це у рашистів залишилось обмаль їжі і води.

«У нас нічого вже не залишилось: ні їжі, ні води. Зв’язку практично нема», – бідкається вояка.

Також окупант обговорює знищення цілої 7 роти: «Так, по-моєму взагалі нікого не залишилось, комбат втік… Нічого невідомо, ніхто взагалі нічого не говорить».

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