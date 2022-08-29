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Ворожі обстріли Нікополя: одна загибла, п’ятеро поранені

Наталя Дуляба

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Внаслідок обстрілів російськими окупаційними військами Нікополя загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

рашисти вдарили по Нікополю, що на Дніпропетровщині, ввечері 28 серпня та в ніч на 29 серпня. Місто обстріляли зі ствольної артилерії.

Під ворожим вогнем загинула жінка, п’ятеро мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено приватні житлові будинки, лінії електропередач.

Також російські окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, що поблизу Нікополя. Обійшлося без постраждалих серед населення, однак значних руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, храм, газопровід та лінії електропередач.

Прокурори наголошують: на територіях, які обстріляли російська армія, немає жодних військових об’єктів.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство.

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