ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту «Жуляни»

ДБР розслідує кримінальне провадження за фактами розкрадання майна аеропорту «Київ», що буцімто відбулося у перші дні війни, коли його обороною займався генерал-майор Сергій Кривонос.

За даними Держбюро розслідувань, слідчі перевіряють інформацію щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна.

«У межах розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) перевіряється інформація щодо обґрунтованості наказів військовим щодо вилучення транспортних засобів аеропорту та іншого майна. Також досліджується правомірність наказу здійснити пошкодження злітно-посадкових смуг аеропорту, що не обумовлювалось військовою необхідністю», – повідомляє ДБР.

Про те, що ДБР відкрило кримінальну справу саме проти Кривоноса, повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусо. Він поспілкувався із захисником аеропорту «Жуляни», той вважає відкриту справу штучною і безпідставною.

«Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту «Жуляни» і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я нібито видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту «Жуляни» у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленський вважає мене політичним опонентом», – повідомив Сергій Кривонос.

За словами військового, від головнокомандувача ЗС України генерала Валерія Залужного він отримав усний наказ обороняти аеропорт «Жуляни».

«Я вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об’єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня Валерій Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу. Але 29 березня я дізнався, що наказ про зачислення мене на службу відмінено… Зроблено це за наказом Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського…», – цитує Кривоноса Бутусов.

Кривонос також називає справу ДБР проти себе «великим соромом для України», яку затіяли в Офісі президента.

«Вони хочуть показати армії, якій я віддав усе своє життя, щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів. Мабуть, так прийнято у «Кварталі», але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Кожен військовий розуміє, що нам потрібна єдність, і що війна для нас не завершилась, що це тільки політики готуються до виборів, а ми будемо захищати Україну. Я чесно та законно виконував свій військовий обов’язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР – це пляма ганьби не на мені, а на самому Зеленському», – говорить Кривонос.

Тим часом у Генштабі підтвердили участь генерал-майора запасу Сергія Кривоноса в обороні аеропорту «Київ». Але там зауважують, що із 24 лютого 2022 року і дотепер Кривонос С.Г. на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався, і діяв як доброволець.

«У ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт «Київ» було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту «Київ», – йдеться у повідомленні Генштабу.

У військовому керівництві також називають безпідставними заяви Сергія Кривоноса про вплив Президента України на ДБР та його звільнення з військової служби, і такими, що «мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану».

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