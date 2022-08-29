Близько 60% шкіл Львівщини навчатимуться очно

На Львівщині навчання близько 60% шкіл відбуватиметься в очному форматі. Дистанційним воно буде лише в навчальних закладах без укриттів. Про це повідомив голова ОВА Львівщини Максим Козицький.

Так, з 1 вересня навчальний рік розпочнеться у 1 118 школах Львівщини. Лише у 154 з них немає укриттів для учнів, тому уроки проводитимуться дистанційно. У решті закладів батьки з педагогічними радами мають прийняти рішення до 1 вересня.

«Якщо батьки вважають, що їхня дитина не перебуватиме в школі у безпеці, вони можуть написати заяву та обрати віддалену форму навчання», – зазначив Козицький.

Окрім того, він додав, що на Львівщині цьогоріч також навчатимуться близько трьох тисяч дітей з інших регіонів України. За даними посадовця, у порівнянні із завершенням минулого навчального року, коли кількість дітей з числа ВПО сягала 30 тисяч, наразі їх значно менше і це практично не впливатиме на освітній процес.

«Львівщина перша в Україні за станом підготовки закладів освіти до початку навчального року. З обласного бюджету на ремонт укриттів у школах виділили 3 мільйони 400 тисяч гривень», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у Львові 76% батьків за офлайн навчання своїх дітей. Для усіх інших сформують дистанційні класи у кількох школах міста.

В кожному районі Львова визначать один навчальний заклад, в який батьки можуть звернутися і перевести дитину для навчання в онлайн-класах.

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