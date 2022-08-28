ЗСУ завдали удару по трьох пунктах управління окупантів на Херсонщині

Ракетно-артилерійських підрозділи завдали удару по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й по ПУ 35-ї рашистської армії в Новій Каховці, повідомляє оперативне командування «Південь».

Також уражено склади боєприпасів у Любимівці та Херсоні.

Підтверджені втрати ворога становлять щонайменшк 11 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідна гаубицять «Мста-С».

Міст та переправа через річку Інгулець уражені і не функціонують. Вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.