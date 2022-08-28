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Комісія з регулювання азартних ігор не анульовувала ліцензію російського букмекера

Андрій Котенський

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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не отримала жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади про те, що є зв’язки компанії «ТБК» та власників бренду 1xBet із росією, повідомляє Громадське.

Комісія ініціювала перевірку правдивості даних у документах, поданих компанією «ТБК» для отримання ліцензій.

Для цього вона направила запити до Служби безпеки, Бюро економічної безпеки, Державної служби фінансового моніторингу, а також до Подільської окружної прокуратури Києва.

Законодавство про азартні ігри містить перелік підстав для ухвалення рішення про анулювання ліцензії. Це зокрема документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку росії.

У КРАІЛ переконують, що станом на 27 серпня не отримали підтвердження від органів державної влади про наявність зв’язків «ТБК» з росією.

«Зважаючи на це, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ», — переконують у Комісії.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський 5 серпня відповів на петицію про заборону працювати в Україні російській букмекерській компанії 1xBet. Він доручив розглянути це питання прем’єр-міністру Денису Шмигалю та правоохоронцям.

Автор петиції Василь Лебедєв зазначив, що в розпал війни в Україні продовжує працювати російська компанія 1xBet. Він просить вжити заходів для блокування сайту компанії на території України та анулювати ліцензію на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино.

Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання. Після цього уряд мав би поінформувати про своє рішення автора петиції.

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