Через сходження вантажного потягу затримуються поїзди

На Тернопільщині в результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ – Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів, повідомляє «Укрзалізниця».

Затримка рейсів торкнеться:

Потягу №706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів);

Потягу №120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне);

Потягу №55 Київ — Ясіня.

Зміни відбужуться й графіку приміських поїздів: рейси №6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

«Прохання до пасажирів з подальшими пересадками обов’язково сповістити про них провідників, ми скоординуємо процес далі. Всі об’їзні маршрути вже сплановані, тож усіх гарантовано довеземо до місця призначення. Перепрошуємо за незручності і тримаємось на зв’язку», – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

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