Ситуація на фронті: ЗСУ відбили наступи росіян на шістьох напрямках

На 185 добу війни російські окупаційні війська значно активізувались на Донбасі. ЗСУ відбили їхні наступи та штурми на шістьох напрямках і завдали ворогу втрат. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 27 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області.

На Харківському напрямку агресор задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб. Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку загарбник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського.

Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворожі артилерійські обстріли прийшлися на райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для удару неподалік Івано-Дарʼївки.

російські війська вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Після ударів ворожої авіації ЗСУ відбили наступ противника у напрямках Соледара та Зайцевого.

На Авдіївському напрямку рашисти вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагалися зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Здійснено авіаударів біля Мар’їнки та Невельського.

Наступальними діями загарбники намагалися просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мали, відійшли.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки.

Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку агресор піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник продовжує зосереджувати на недопущенні просування наших військ, здійснюючи обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворожі кораблі ведуть розвідку і блокують цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни», – кажуть у Генштабі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.