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росіяни позбулися ще одного вертольота в Україні

Наталя Дуляба

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Українські військові збили ще один вертоліт окупантів. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Черговий гелікоптер російських загарбників збили наші зенітні ракетні підрозділи у п’ятницю, 26 серпня. Його тип ще наразі встановлюють. Де ЗСУ знищили ворожий вертоліт, наразі теж не уточняють.

Крім того, минулої доби українські військові також збили три ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

«Авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах паливно-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та техніки окупантів», – додають у Повітряних Силах.

Нагадаємо, за пів року війни, яку веде росія проти України, країна-агресор втратила вже 234 свої літаки, 202 гелікоптери, 836 безпілотників, 46 500 військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

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