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Британія передасть Україні шість підводних безпілотників

Наталя Дуляба

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Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить Військово-морські Сили, як ними користуватись для очищення берегової лінії від мін. Про це пише Європейська правда з посиланням на Міноборони Британії.

Так, йдеться про 6 автономних мінно-пошукових машин, завдяки яким Україна зможе розміновувати узбережжя. Три з них Британія виділить із власних складів, ще три купить.

Підводний безпілотник призначений для використання на мілководних узбережжях. Він ефективно працює на глибині до 100 м, виявляючи міни за допомогою датчиків.

Протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців Військово-морських Сил України будуть освоювати безпілотники, навчання вже розпочалися.

Тритижневі навчальні курси разом із Шостим флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз. Маючи значний досвід використання обладнання, вони проводитимуть навчання на морі, щоб керувати суднами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, щоб ідентифікувати макети мін.

«Це життєво важливе обладнання та підготовка допоможуть Україні зробити свої води безпечними, допомагаючи налагодити потік зерна до решти світу та підтримуючи Збройні Сили України, які прагнуть захистити своє узбережжя та порти», – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

У Міноборони Британії додають, що морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України, продовжують заважати спробам вивезти продовольство на експорт.

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