ЗСУ ліквідували ще 400 російських солдат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 46 250 військових та1 936 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого по 26 серпня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 46250 (+400) осіб,
танків ‒ 1936 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,
артилерійських систем – 1040 (+3) од,
РСЗВ ‒ 272 (+0) од,
засоби ППО ‒ 148 (+0) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 202 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 834 (+6),
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 162 (+2) од,
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
Крилаті ракети – 196 (+0);
Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський