ЗСУ ліквідували ще 400 російських солдат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 46 250 військових та1 936 танків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого по 26 серпня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 46250 (+400) осіб,

танків ‒ 1936 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4251 (+6) од,

артилерійських систем – 1040 (+3) од,

РСЗВ ‒ 272 (+0) од,

засоби ППО ‒ 148 (+0) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 202 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 834 (+6),

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 162 (+2) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

Крилаті ракети – 196 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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