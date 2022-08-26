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Російські війська поранили 733 українських дітей

Ірина Марчук

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Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали понад  1110 дітей: 377 загинули, ще 733 малюків дістали поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Станом на ранок 26 серпня, через повномасштабну збройну агресію російської федерації в Україні загинули 377 дітей (+1 за добу), поранення дістали 733 дітей (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55 та Запорізькій – 42.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 2338 закладів освіти, 289 із них зруйновані повністю.

У четвер, 25 серпня, внаслідок обстрілу окупантами м. Оріхова Запорізької області загинув 17-річний підліток.

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