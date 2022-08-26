рф продовжує заробляти на торгівлі зі США понад $1 млрд щомісяця

Росія продовжує постачати у Сполучені Штати товари на понад мільярд доларів на місяць. Так, попри накладені санкції проти рф за повномасштабне вторгнення в Україну торгівля окремими товарами триває. Про це пише агенція Associated Press.

Від початку повномасштабної війни в Україні, з росії до США прибули понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів. Це майже удвічі менше з тим самим періодом минулого року.

«Президент Джо Байден після вторгнення Росії в Україну пообіцяв завдати «нищівного удару» Володимиру Путіну через торговельні обмеження на такі товари, як горілка, діаманти та бензин… Але сотні інших видів несанкціонованих російських товарів на мільярди доларів продовжують надходити в порти США, у тому числі такі товари знайдені на кораблі, що прямував до Балтімора з російського Санкт-Петербурга», – йдеться у матеріалі.

Найбільше рф імпортує до Сполучених Штатів Америки такі товари:

дерево (1294 партій);

метали (909 партій);

продовольство (341);

нафта і газ (209);

ґума (179);

добрива (102);

запчастини (67);

радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

Як пояснив очільник Офісу з координації санкцій Держдепартаменту США Джим О’Браян, повністю заблокувати торгівлю із рф неможливо, адже це може негативно вплинути на світову економіку. За його словами, заборона на імпорт певних товарів могла б завдати більше шкоди США, ніж Росії.

У той же час, журналісти вказують, ще одну причину – суперечність із санкціями Великої Британії та Євросоюзу, унаслідок чого виникає плутанина. Тому що ці країни та США публікують окремі списки санкцій. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, яка постачає метал оборонній промисловості РФ, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.

Крім того, в адміністрації Джо Байдена, не планують заборонити деякі російські товари, а навпаки – заохочують їх купувати. Зокрема, йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення Росії в Україну прибуло понад 100 партій.

До того ж, російська нафта та газ досі постачають в порти США, через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від енергоносіїв країни-агресора.

Іноді американським митним органам важко визначити країну, звідки надходять товари. Наприклад, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, хоча вона іноді змішується із російським паливом.

Водночас, як зазначається у статті, багато американських компаній вирішують відмовлятися від російських товарів.

Авторка матеріалу вказує, що США та росії ніколи не були великими торговими партнерами Тому більший вплив мають експортні заборони Штатів, передусім технологічні, а також заморожування активів російського Центрального Банку на Заході до валютних резервів Америки та Європи на суму приблизно 600 мільярдів доларів.

Фото: Associated Press

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.