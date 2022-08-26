Путін навряд чи оголосить масову мобілізацію найближчим часом, – ISW

Указ президента росії про збільшення чисельності російських військ із січня 2023 року навряд чи посилить бойову потужність армії рф. Крім того, це також вказує на те, що путін найближчим часом навряд чи віддасть наказ про загальну мобілізацію в країні. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські військові, ймовірно, прагнуть відшкодувати втрати від свого вторгнення в Україну та створити сили для підтримки своєї операції в Україні. Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін як і раніше рішуче налаштований уникнути повної мобілізації», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль навряд чи зможе досягти кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом.

«Історично російська армія не досягала цілей щодо кінцевої чисельності. Наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вона мала лише близько 850 000 військовослужбовців дійсної служби», – підкреслили в ISW.

Водночас, росія може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити близько 130 тисяч осіб, аби поповнити російські втрати, які нараховують десятки тисяч убитих та тяжко поранених.

Крім того, кремль може використовувати додаткову кінцеву чисельність для формального включення до складу російської армії так званих «ЛДНР» та/або нових добровольчих підрозділів, які формально не входять до складу російських збройних сил. Відтак збільшення бойової потужності Росії у будь-якому випадку буде дуже невеликим.

До слова, у четвер, 25 серпня, путін підписав указ, за яким штатну чисельність ЗС Росії буде збільшено на 137 тисяч – до 2,04 мільйона осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Указ набере чинності з 1 січня 2023 року.

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