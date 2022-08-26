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Львівського податківця затримали п’яним за кермом Land Rover

Андрій Котенський

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Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні завідувача сектора головного управління Державної податкової служби у Львівській області Ігоря Вандя. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік, пише Zaxid.Net.

Як вказано у постанові суду, 30 липня Вандя з явними ознаками алкогольного сп’яніння (різкий запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода, нечітка вимова) зупинили за кермом кросовера Land Rover Sport на вул. Караджича. У присутності свідків він відмовився від перевірки на стан сп’яніння.

Ігор Вандьо та його адвокат не прийшли на суд, але попросили відкласти розгляд справи. Суд вирішив розглядати справу за їх відсутності, оскільки Ігор Вандьо не вказав причин, які перешкоджають прийти на засідання.

У протоколі про адмінправопорушення Ігор Вандьо стверджував, що автомобілем керувала інша людина. Проте ці твердження суд вважає спробою уникнути відповідальності, оскільки свідки, зокрема сусіди, які й затримали водія після того як він вчинив ДТП, спростовують їх.

Дослідивши матеріали справи, суддя Андрій Кирилюк визнав водія винним у керування авто у нетверезому стані та позбавив водійських прав на один рік, а також зобов’язав сплатити 17 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Фотоілюстрація із мережі

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