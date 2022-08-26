Бельгія виділила 8 млн євро на нелетальну допомогу ЗСУ

Федеральна рада міністрів Бельгії за запитом міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, яка у 2021 році їздила до тимчасово окупованого Росією Криму, вирішила виділити Збройним Силам України нелетальну допомогу в розмірі восьми мільйонів євро. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву міністерки.

Нелетальна допомога надійде через трастовий фонд НАТО і охопить засоби надання першої допомоги, а саме: зимовий одяг і, за потреби, інше обладнання, як-от прилади нічного бачення та лікарські засоби.

«Наша країна висловлює солідарність з українським народом і продовжить підтримувати його суверенітет усіма можливими шляхами», – наголосила глава бельгійського МЗС.

Водночас, ця допомога є результатом рішення глав держав і урядів НАТО на саміті в Мадриді в червні. Тоді деякі країни, зокрема й Бельгія, погодилися зробити добровільні внески на допомогу Україні.

До слова, трастовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО було створено у 2016 році після анексії Росією Криму для посилення підтримки Альянсом України як країни-партнера й перспективного члена.

Нагадаємо, що у липні 2021 року, Аджі Лябіб їздила до тимчасово окупованого Криму на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.

Аджа Лябіб не приховувала цього і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах. Однак, це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС у липні цього року. Натомість, з відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через «Чонгар», чи через Росію.

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