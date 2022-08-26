ОСТАННІ НОВИНИ

Бельгія виділила 8 млн євро на нелетальну допомогу ЗСУ

Ірина Марчук

|

Федеральна рада міністрів Бельгії за запитом міністерки закордонних справ Аджі Лябіб, яка у 2021 році їздила до тимчасово окупованого Росією Криму, вирішила виділити Збройним Силам України нелетальну допомогу в розмірі восьми мільйонів євро. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на заяву міністерки.

Нелетальна допомога надійде через трастовий фонд НАТО і охопить засоби надання першої допомоги, а саме: зимовий одяг і, за потреби, інше обладнання, як-от прилади нічного бачення та лікарські засоби.

«Наша країна висловлює солідарність з українським народом і продовжить підтримувати його суверенітет усіма можливими шляхами», – наголосила глава бельгійського МЗС.

Водночас, ця допомога є результатом рішення глав держав і урядів НАТО на саміті в Мадриді в червні. Тоді деякі країни, зокрема й Бельгія, погодилися зробити добровільні внески на допомогу Україні.

До слова, трастовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО було створено у 2016 році після анексії Росією Криму для посилення підтримки Альянсом України як країни-партнера й перспективного члена.

Нагадаємо, що у липні 2021 року, Аджі Лябіб їздила до тимчасово окупованого Криму на фестиваль «Глобальные ценности», який організовує Севастопольський академічний російський драматичний театр імені Луначарського.

Аджа Лябіб не приховувала цього і відкрито розповідала про поїздку в соцмережах і телеефірах. Однак, це не набуло широкого розголосу до її призначення на посаду глави МЗС у липні цього року. Натомість, з відкритих джерел невідомо, чи вона прибула на півострів через «Чонгар», чи через Росію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал