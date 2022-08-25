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ЗСУ вдарили по Каховському мосту та командному пункті ворога

Анастасія Диняк

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На півдні країни українські захисники ударили по командно-спостережному пункту росіян. ЗСУ ліквідували понад десяток окупантів та низку ворожої техніки. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Так, в Бериславському районі Херсонщини українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога. Зокрема уражено й системи протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Загалом українські військові за добу ліквідували 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. Окрім того, ЗСУ вразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази. Наразі втрати росіян уточнюються.

Також ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали ударів по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються.

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