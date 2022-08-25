За добу окупанти вбили шістьох цивільних на Донеччині

За минулу добу, 24 серпня, на Донеччині російські війська вбили трьох мирних мешканців. Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 24 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Соледарі. Ще 1 людина отримала поранення», – йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Без урахування цих жертв від початку повномасштабного вторгнення на Донечччині загинули 762 людини і 1953 отримали поранення.



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