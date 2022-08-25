Ветеран АТО Віктор Легкодух здобув четверту перемогу на Warrior Games

Львів’янин Віктор Легкодух здобув ще дві золоті медалі на Іграх Воїнів (Warrior Games) у США. До своєї колекції здобутих медалей в Орландо Віктор додав два золота у метанні диска та булави. Про це повідомили в Управлінні спорту Львова.

Для Віктора Легкодуха це уже четверта золота медаль на Іграх Воїнів. Ще два золота він здобув у веслуванні на тренажері.

Загалом львів’яни здобули уже 11 медалей на Іграх Воїнів у США.

7 золотих медалей – 4 медалі за веслування на тренажері (2 Ігор Галушка та 2 Віктор Легкодух) і 1 – за кульову стрільбу (Сергій Калитюк), 1 – метання булави (Віктор Легкодух), 1 – метання диска (Віктор Легкодух).

2 срібні медалі – за хендбайк у різних дисциплінах (1 Віктор Легкодух і 1 Сергій Калитюк).

2 бронзові медалі – за хендбайк у різних дисциплінах (1 Віктор Легкодух і 1 Сергій Калитюк).

Нагадаємо, Warrior Games – це багатоспортивний захід для поранених чи хворих службовців та ветеранів, організований Міністерством оборони США. Участь у Іграх воїнів у США беруть приблизно 300 осіб. Львівщину у складі України у різних видах спорту представляють Сергій Калитюк, Віктор Легкодух, Ігор Галушка, Дмитро Афанасьєв та Олександр Заставський.

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