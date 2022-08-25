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В Україні засудили російського шпигуна, що працював у Кабміні

Андрій Котенський

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Шевченківський суд Києва відправив на 12 років за ґрати завідувача відділу секретаріату Кабміну, який шпигував на користь на фсб росії, повідомляє СБУ.

Фігуранта визнано винним у державній зраді. Мало того, суд призначив конфіскацію всього майна зрадника, яке перебуває в його власності.

Як відомо на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і торгово-промислової палати України.

Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

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