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У Львові відбудеться творчий вечір легенди української естради Оксани Білозір

Анастасія Диняк

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8 вересня, у Центі Довженка відбудеться творчий вечір легенди української естради, Національної артистки України Оксани Білозір. Про це повідомили організатори «VINIL Concert agency».

Так, творчий вечір Оксани Білозір відбудеться у четвер, 8 вересня, о 18:00 год. у Центрі Довженка. Вечір відбудеться в рамках світового туру на підтримку Українського війська.

Спеціальним гостем концерту стане гурт «Будьмо». Ведучим вечора буде Народний артист України незрівнянний Василь Ілащук.

«Сила Української пісні знову проявить себе і вкотре покаже, наскільки сильними ми є! Окрім того, на глядачів  чекає презентація короткометражної документальної стрічки про легендарних  українців світу, а також відомі та нові пісні Оксани Білозір і зіркових гостей вечора. Поспішайте придбати квитки, адже їх залишилось небагато! Приходьте сім’ями! Слухайте і співайте українське, допомагайте армії», – зазначили організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.

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