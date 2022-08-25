У Львові відбудеться творчий вечір легенди української естради Оксани Білозір

8 вересня, у Центі Довженка відбудеться творчий вечір легенди української естради, Національної артистки України Оксани Білозір. Про це повідомили організатори «VINIL Concert agency».
Так, творчий вечір Оксани Білозір відбудеться у четвер, 8 вересня, о 18:00 год. у Центрі Довженка. Вечір відбудеться в рамках світового туру на підтримку Українського війська.
Спеціальним гостем концерту стане гурт «Будьмо». Ведучим вечора буде Народний артист України незрівнянний Василь Ілащук.
«Сила Української пісні знову проявить себе і вкотре покаже, наскільки сильними ми є! Окрім того, на глядачів чекає презентація короткометражної документальної стрічки про легендарних українців світу, а також відомі та нові пісні Оксани Білозір і зіркових гостей вечора. Поспішайте придбати квитки, адже їх залишилось небагато! Приходьте сім’ями! Слухайте і співайте українське, допомагайте армії», – зазначили організатори.
Квитки можна придбати за посиланням.
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Анастасія Диняк