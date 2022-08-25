У Києві СБУ знешкодила групу російських агентів

Служба безпеки України викрила агентурну мережу РФ, яка координувала наступ російських військ на Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в СБУ.

Так, у березні СБУ викрила першого агента мережі та розпочала спецоперацію по встановленню усіх фігурантів. Ними виявилися кияни віком від 35 до 45 років. «Головним менеджером» групи була мешканка столиці, яку завербували спецслужби ворога під час її поїздок до Росії.

Агенти почали діяти ще за кілька місяців до повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вони займалися поширенням пропагандистських проросійських матеріалів у соцмережах.

Напередодні 24 лютого жінка отримала завдання зібрати розвіддані про об’єкти та оборону Києва. Зокрема росіян цікавило:

дислокація/переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ;

стан захищеності військових об’єктів;

цивільні інфраструктурні об’єкти енергетики, транспорту, фінансів, зв’язку, охорони здоров’я тощо.

Наразі організаторці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2. ст. 111 (Державна зрада) та ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Киянці загрожує п’ятнадцять років за ґратами або довічним позбавленням волі та з конфіскацію майна.

Ще одному з членів групи інкремінують ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Йому загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна.

Орім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ще одного агента за ч. 2. ст. 111 (Державна зрада) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Чоловік може отримати покарання – п’ятнадцять років за ґратами або довічним позбавленням волі та з конфіскацію майна.

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