Рятувальник із Києва пробіг 800 км, аби зібрати кошти на обладнання для ДСНС

Київський рятувальник Володимир Сковородка пробіг понад 800 кілометрів від столиці України до Варшави, аби подякувати полякам та зібрати гроші для розмінування водойм. Про це пише Українська правда.

Рятувальник Володимир Сковородка брав участь в «Ультрамарафоні вдячності», який тривав 14 днів. Усі охочі мали змогу підтримати марафонців донатами.

24 серпня, у День Незалежності України, рятувальник подолав дистанцію і добіг до Варшави.

Володимир Сковородка працює у Державній службі надзвичайних ситуацій уже 9 років. Був рятувальником на пожежному кораблі і водолазом. Згодом став начальником водолазного відділення і служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Чоловік слідкував за безпекою на водних змаганнях і шукав зниклих під водою людей.

Уже три роки поспіль Володимир бере участь у марафонах. Так, у 2019 році він біг 10 днів по 50 кілометрів з Коваля у Київ, у 2020 – з Дніпра у Київ, а у 2021 – з Харкова у столицю. Під час цих марафонів збирали кошти на ЗСУ. Проте цьогорічний марафон виявився для нього найдовшим і найважчим.

«Ідея побігти народилася за місяць до початку марафону. Я сам полюбляю бігати, і хотілося якось висловити вдячність польському народу. То чому б не пробігтися від столиці до столиці? Вкласти в це свої емоції і біль», – розповідає Володимир.

Під час марафону рятувальника зустрічали друзі і колеги, деякі із них приєднувалися до нього і бігли разом на певні дистанції

«Дуже багатьох людей зустрів. Потім багато хто з них мені дзвонив і казав: «Ми перезавантажилися і готові працювати далі. Ти нас підбадьорив», – пригадує марафонець.

У Луцьку до Володимира Сковородки долучитись волонтери разом із вівчаркою Тіною. Вона бігла разом із господарем.

Кордон з Польщею марафонець не пройшов, а пробіг. Там до нього доєднався польський рятувальник, який разом із ним подолав дистанцію у 10 км. Крім того, Володимир одного разу заночував у місцевого фермера, аби набратися сил.

Найважчим для Володимира виявився 11 день марафону. Тоді він подолав понад 78 км. Володимир розповідає: «Я ніколи в житті не бігав 11 днів поспіль. Пізній старт залишив менше часу на відновлення. Але план був 78 км. Тому +78 і бажання фінішувати у той день швидше, зробили своє діло».

За його словами, найскладніше було встати зранку і починати бігти. Перші 10 кілометрів, зазвичай, пробігав без зупинок, а потім робив паузу на 10 хвилин. Набирав сили лише спортивним харчуванням, адже у нього не було часу на звичайну їжу. Але, під час свого марафону іноді їв трохи сала.

Водночас Володимир сподівається, що завдяки участі в марафоні, він зможе назбирати гроші на підводні дрони і металошукачі, які так необхідні працівниками ДСНС для розмінування українських водойм: «Я не знаю, чи назбираємо ми всю необхідну суму, однак якусь частину точно».

Під час марафону вдалось зібрати понад 550 тис. гривень із необхідних 2 млн. Незважаючи на те, що Володимир уже добіг до кінця, ще можна надіслати донат і допомогти назбирати потрібну суму.

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Фото: Українська правда