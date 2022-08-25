Помер один з останніх командирів УПА Євген Штендера

23 серпня у віці 98 році помер командир тактичного відтинку УПА «Данилів», командувач рейду УПА до Східної Прусії, Євген Штендера. Про це повідомляє Історична правда.

Євген Штендера – командир Тактичного відтинку УПА «Данилів», один з керівників операції спільно з польським націоналістичним підпіллям WiN під командою Маріана Голембієвського у місті Грубешов у 1946 році.

Народився 2 січня 1924 року у с. Волиця-Барилова на Львівщині. Навчався в українській гімназії у Львові (до початку 1940 р.), Радехові (1940-1941) і Сокалі (1941-1943). Член Юнацтва ОУН (1940).

В УПА з червня 1943 р, командир чоти юнаків ОУН з Сокальської округи, що йшла до старшинської школи «Олені» в Карпати. Повітовий військовий вишкільник Юнацтва ОУН Радехівщини (10.1943-1944), надрайонний провідник ОУН Любачівщини (01-06.1945), окружний провідник ОУН Холмщини (07.1945-1948) і командир ТВ-28 «Данилів», Військової Округи – 6 «Сян» (09.1945-11.1946). Керував переговорами з польським підпіллям Армії Крайової (згодом ВіН) на Холмщині і Підляшші.

Командував рейдом УПА до Східної Прусії (10.1947-04.1948). Перейшов рейдом до Західної Німеччини (04-08.1948). Закінчив Український вільний університет (УВУ), де здобув ступінь магістра політичної економії.

Редактор «Українського самостійника», «Сучасної України» і «Сучасності». Голова Об’єднання колишніх вояків УПА в Німеччині (1954-1955). Еміґрував до Канади (1956). Член Об’єднання колишніх вояків УПА США і Канади.

В Альбертському університеті студіював славістику і бібліотекарські студії, здобув бакалавра бібліотечних наук (1969) і магістра славістики (1971), організатор та відповідальний редактор видавництва «Літопис УПА» (1975-2000). Проживав у Канаді.

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