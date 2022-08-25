Окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблий

25 серпня російські війська вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. Про це повідомив у Facebook голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни обстріляли село Леб’яже в Чугуївському районі. Снаряд влучив у житловий будинок. 62-річний чоловік загинув, а його 41-річну дружину госпіталізували.

«Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні вони обстріляли с. Леб’яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке», – йдеться в повідомленні.

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