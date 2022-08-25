Через Тернопільщину йде п’ять тисяч прихильників московського патріархату

З Хмельницької області через Тернопільську рухається колона з п’яти тисяч прихильників УПЦ Московського патріархату, ігноруючи обмеження влади Тернопільщини на проведення подібних заходів, повідомляє Громадське.

Як стало відомо прихильники московського патріархату рухаються в напрямку Почаєва. Там розташовується Почаївська Успенська лавра, що в окупована УПЦ МП.

«Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеного когось, хто їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які там йдуть, а також дотримання ними правил дорожнього руху», – розповіли у поліції.

Там пояснили, що Рада оборони Тернопільської області 26 липня ухвалила рішення, згідно з яким під час здійснення релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами чи ходою. Проте любителі російської церкви ігнорують це рішення.

«Вони рухаються неорганізовано, і всі заклики поліцейських не йти, про те, що вони не дотримуються цього рішення, люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва», – пояснюють у поліції.

Місцеві медіа повідомляли, що з колоною московського патріархату гарно впоралися деякі населені пункти, що не пропустили збіговисько прихильників російської церкви на свою територію.

Очільник Тернопільської ОВА Владислав Труш розповів, що у колоні рухаються 5 тисяч людей.

«Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того, щоб зосередитись на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса», – сказав Труш.

Керівник УПЦ МП митрополит Онуфрій запевняє, що не благословляв цю ходу, хмельницький владика теж відхрестився від своїх вірян.

Фотоілюстрація: Волинські новини

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