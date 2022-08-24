Валерій Залужний: «Ті, хто воюють за Незалежність, знають її смак – землі, крові і смерті»

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний про ціну Незалежності і те, яка вона на смак для захисників, що її виборюють:

«Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті.

Незалежність має голос. Це голос предків. Вони гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій. Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники і захисниці України! Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні».



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