«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів

24 серпня низка потягів в Україні курсують із затримками, серед них є поїзд зі Львова до Запоріжжя та Дніпра. Про це йдеться Facebook «Укрзалізниці».

Поїзди затримуються через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам’янка – Пантіївка.

Затримуються потяги в таких напрямках:

№86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);

№76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

№42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);

№92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);

№80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);

№7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).

В УЗ додають, що рух поїздів на дільниці оперативно відновили і час затримки може змінюватися.

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