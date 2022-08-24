«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів

24 серпня низка потягів в Україні курсують із затримками, серед них є поїзд зі Львова до Запоріжжя та Дніпра. Про це йдеться Facebook «Укрзалізниці».
Поїзди затримуються через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам’янка – Пантіївка.
Затримуються потяги в таких напрямках:
- №86 Львів – Запоріжжя (+4 год 30 хв);
- №76 Київ – Кривий Ріг (+3 год 00 хв);
- №42 Львів – Дніпро (+3 год 10 хв);
- №92 Одеса – Харків (+3 год 06 хв);
- №80 Київ – Дніпро (+1 год 45 хв);
- №7/8 Харків – Одеса (+2 год 25 хв).
В УЗ додають, що рух поїздів на дільниці оперативно відновили і час затримки може змінюватися.
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Ольга Денисяка